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Settore Giovanile, l’Hellas Verona comunica la separazione da Massimo Margiotta: il responsabile verso la Roma

Matias Ndiaye
Pubblicato 2 ore fa il 07/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Settore Giovanile, l’Hellas Verona comunica la separazione da Massimo Margiotta: il responsabile verso la Roma

Il settore giovanile della Roma, dopo l’addio doloroso di Bruno Conti, inizia un nuovo ciclo e il primo colpo è a un passo.

Il nome in cima alla lista dei sostituti della Roma come responsabile del settore giovanile è Massimo Margiotta dell’Hellas Verona e il suo arrivo sembra alle porte. L’Hellas Verona, infatti, oggi ha ufficializzato l’interruzione consensuale del rapporto professionale con Massimo Margiotta. Il dirigente lascia la squadra veneta dopo nove stagioni, durante le quali ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile gialloblù, ottenendo la promozione in Primavera 1 nel 2020/21 e cinque successive salvezze consecutive.

Hellas Verona: “Sotto la direzione di Margiotta, il vivaio del Verona ha saputo crescere e valorizzare numerosi giovani calciatori”

“Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con Massimo Margiotta. Approdato all’Hellas Verona nell’estate del 2017, Margiotta ha ricoperto per nove anni il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile gialloblù. Sotto la sua direzione, il vivaio del Verona ha saputo crescere e valorizzare numerosi giovani calciatori e ottenuto con la formazione Primavera la promozione nel massimo campionato di categoria al termine della stagione 2020/21 e cinque successive salvezze consecutive. Il Club saluta e ringrazia Massimo Margiotta e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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