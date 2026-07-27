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Dovbyk è atteso domani mattina a Bologna: la Roma intanto accoglie Castro

Edoardo Mattei
Pubblicato 7 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dovbyk è atteso domani mattina a Bologna: la Roma intanto accoglie Castro

L’attaccante ucraino è pronto a iniziare una nuova esperienza in rossoblù dopo la definizione dell’accordo

L’asse di mercato tra Roma e Bologna continua a essere particolarmente attivo. Oltre all’imminente trasferimento di Santiago Castro in giallorosso, le due società hanno definito anche il passaggio di Artem Dovbyk al club emiliano. Pur trattandosi di due operazioni distinte dal punto di vista contrattuale, il centravanti ucraino lascerà la Capitale per trasferirsi al Bologna con la formula del prestito.

Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, Dovbyk è atteso in Emilia nella giornata di domani, quando completerà le visite mediche e firmerà il contratto che gli consentirà di mettersi subito a disposizione dell’allenatore Domenico Tedesco.

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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