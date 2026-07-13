Ora è ufficiale, Paulo Dybala rinnova con la Roma.

Dopo settimane di trattative per definire le cifre e la durata del nuovo contratto, la Roma e Paulo Dybala sono finalmente arrivati alle firme.

Paulo Dybala rinnova il suo contratto con la Roma fino al 2027. A confermarlo è il club giallorosso con una nota ufficiale sul proprio sito. Al giocatore circa 2 milioni di base fissa più ricchi “gettoni partita”. L’argentino tra l’alto è già arrivato in queste ore a Trigoria per svolgere le visite mediche di prassi e poi si unirà insieme a tutti gli altri compagni per iniziare il ritiro.

AS Roma: “Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l’entusiasmo della tifoseria”

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l’entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine.