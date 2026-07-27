Santiago Castro infiamma Roma: oltre 150 tifosi accolgono il nuovo attaccante a Termini

Calciomercato Roma: cresce l’entusiasmo per l’arrivo del primo acquisto dell’estate

L’attesa è ormai terminata. Santiago Castro, primo volto nuovo del calciomercato della Roma, è arrivato nella Capitale accolto dal grande entusiasmo dei tifosi giallorossi. L’attaccante argentino era atteso intorno alle 23:45 presso la Stazione Termini, dove centinaia di sostenitori si sono radunati per dargli il benvenuto. L’arrivo del centravanti rappresenta uno dei momenti più attesi di questa sessione estiva, con la piazza romanista pronta ad abbracciare il nuovo rinforzo offensivo.

Grande accoglienza per il nuovo acquisto della Roma

L’affetto dimostrato dai tifosi conferma l’entusiasmo che accompagna l’arrivo di Santiago Castro. La presenza di oltre 150 sostenitori alla Stazione Termini testimonia le aspettative riposte nel giovane attaccante, chiamato a dare un contributo importante alla squadra nella prossima stagione.

L’accoglienza riservata al centravanti argentino rappresenta il primo abbraccio della piazza romanista al nuovo rinforzo, pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura con la maglia della