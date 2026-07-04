La Roma Femminile ha ufficializzato il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra.
Il club giallorosso, dopo l’addio del vecchio tecnico Rossettini nella giornata di ieri, ha annunciato tramite un comunicato ufficiale, l’arrivo di Gianpiero Piovani, che guiderà la formazione neo-campione d’Italia nella prossima stagione.Piovani arriva a Trigoria dopo Brescia, Sassuolo e Inter Femminile e avrà il compito di guidare la Roma nel nuovo ciclo. Con l’ufficialità del nuovo tecnico, prende forma il nuovo corso della Roma Femminile in vista della stagione 2026/27.
AS Roma: “Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028″
“L’AS Roma è lieta di annunciare Gianpiero Piovani come Responsabile Tecnico della Prima Squadra Femminile.
Dopo una carriera da calciatore iniziata a Brescia nel 1986, diventa una bandiera del Piacenza dove milita per undici stagioni.
Nella stagione 2017/18 inizia il percorso nel calcio femminile come allenatore del Brescia, squadra con cui vince una Supercoppa. Dal 2018 al 2024 siede sulla panchina del Sassuolo mentre nelle ultime due stagioni centra il secondo posto in Serie A con l’Inter.
Gianpiero Piovani viene premiato per due volte in carriera con la Panchina d’Oro: nella stagione 2017/18 e nella 2019/29.
Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
Benvenuto a Roma, Coach!”