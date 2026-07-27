Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nel corso dell’incontro andato in scena alla Presidenza del Consiglio sono arrivate importanti novità sullo stato di avanzamento del progetto.

Un nuovo passo verso il via libera

Il progetto del nuovo impianto giallorosso continua a compiere passi avanti. Durante la conferenza organizzata presso la Presidenza del Consiglio, il commissario straordinario Massimo Sessa ha annunciato la nomina del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca come subcommissari dell’opera. Lo stesso Sessa ha ribadito l’obiettivo di concludere l’iter per l’approvazione del progetto entro la metà di settembre, sottolineando come il nodo principale resti quello legato alla viabilità e alla gestione dei flussi nei giorni delle partite.

Le parole delle istituzioni

L’obiettivo è aprire il cantiere

Nel corso dell’evento, il sindacoha definito il progetto un importante intervento di rigenerazione urbana, evidenziando la realizzazione di nuove aree verdi, percorsi ciclopedonali e di uno stadio che ospiterà la. Anche il ministroha ribadito il valore strategico dell’impianto, spiegando che dovrà essere una struttura, destinata a diventare un punto di riferimento non solo sportivo ma anche culturale e sociale. Tra gli interventi previsti anche il collegamento pedonale diretto con la stazioneda circasu una capienza complessiva di

Le istituzioni si sono dette fiduciose sul rispetto delle tempistiche, pur mantenendo la prudenza necessaria per un’opera di tale portata. Se il percorso amministrativo verrà completato nei tempi previsti, i prossimi mesi potrebbero rappresentare il passaggio decisivo verso l’apertura del cantiere e l’avvio di uno dei progetti infrastrutturali più importanti nella storia recente della Roma e della città.