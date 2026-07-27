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Roma, Castro è in arrivo: previsto l’approdo nella Capitale alle 23:45

Edoardo Mattei
Pubblicato 7 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Castro è in arrivo: previsto l’approdo nella Capitale alle 23:45

Il centravanti argentino raggiungerà Roma questa notte: domani visite mediche e ultimi passaggi prima dell’ufficialità

La trattativa tra Roma e Bologna per Santiago Castro è ormai giunta alle battute finali. Il club giallorosso è pronto ad accogliere l’attaccante argentino, individuato come il profilo ideale per ampliare le soluzioni offensive a disposizione di Gian Piero Gasperini.

La società capitolina era alla ricerca di un centravanti con caratteristiche differenti rispetto ad Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, infatti, è destinato a lasciare Trigoria, non rientrando più nei piani tecnici del nuovo allenatore.

L’arrivo di Santiago Castro nella Capitale è previsto intorno alle 23:45 alla stazione di Roma Termini. Nella mattinata di domani il giocatore sosterrà le visite mediche, ultimo passaggio prima della definizione dell’operazione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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