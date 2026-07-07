Questa edizione del Mondiale continua a sorprendere di partita in partita e anche oggi il match tra Argentina ed Egitto è stato a un passo dall’entrare nella storia della competizione.

Quest’oggi alle 18 italiane si è giocato il penultimo ottavo di finale del Mondiale, che ha visto affrontarsi l’Argentina e l’Egitto. Una partita che sulla carta sembrava avere un risultato già scritto, vista la differenza tra le due rose, ma per Messi e compagni non è stato così semplice.

Partenza horror dell’Argentina

La partita infatti, parte malissimo per la nazionaleche al. 5 minuti dopo,ha l’occasione per riportare la sua squadra in parità, grazie al calcio di rigore assegnato ai biancocelesti, ma, facendosi ipnotizzare da

Il secondo tempo, si apre nello stesso modo del primo, con l’Egitto che al 59′ trova la rete del raddoppio con Ziko, che viene però successivamente annullato dopo un controllo al VAR. La squadra guidata da Momo Salah, però, non si abbatte e al 67′ trova di nuovo la rete del raddoppio, sempre con Ziko, che questa volta verrà convalidata. Come nei più grandi film di supereroi, però, è proprio nei momenti più difficili che l’eroe risorge e l’eroe dell’Argentina è uno: Lionel Messi.

Messi versione supereroe salva l’Argentina e vola agli ottavi

Nel giro di 5 minuti, sale in cattedra l’otto volte pallone d’oro, e prima al 79′ confeziona l’assist per la rete di Romero e poi da vero protagonista agguanta il pareggio all’83’ con il suo ottavo gol in questa edizione. L’attuale detentrice dell’ultimo Mondiale, però, non ha intenzione di prolungare ancora la gara e al 92′ Enzo Fernandez su assist dell’attaccante dell’Inter Lautaro, completa la rimonta e porta la Selección ai quarti, dove affronteranno una tra Svizzera e Colombia.