Scossone in Nazionale: Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini torna il candidato principale

La FIGC deve ripartire dopo l’addio dei due dirigenti: Chiellini tra i nomi per la direzione tecnica, mentre resta aperta la corsa al nuovo CT

Nuovo ribaltone ai vertici della Nazionale italiana. A distanza di appena sedici giorni dalla loro nomina ufficiale, Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare i rispettivi incarichi all’interno della FIGC, interrompendo sul nascere il nuovo progetto federale. La notizia è stata riportata da Sky Sport e rappresenta un ulteriore colpo di scena in un periodo particolarmente delicato per il calcio azzurro. Le dimissioni del direttore tecnico Maldini e del suo advisor Leonardo arrivano dopo il cambio di rotta della Federazione sulla candidatura di Andrea Pirlo, una vicenda sulla quale è intervenuto anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò.

Con questo nuovo scenario si riapre anche la corsa alla panchina dell’Italia. Robertotorna infatti a essere il principale favorito per il ruolo di commissario tecnico, considerato da tempo la prima scelta del neo presidente federale. Per sostituire Maldini nella posizione di direttore tecnico, invece, acquista sempre più consistenza la candidatura di Giorgio. Rimane inoltre sullo sfondo Antonio Conte, sostenuto soprattutto dalla Lega Serie A.