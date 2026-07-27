Abbonamenti Roma 2026/27, boom di richieste: oltre 23mila tifosi in coda nella seconda fase

Campagna abbonamenti Roma, la waiting list registra numeri record: disponibili gli ultimi posti verso quota 40mila tessere

La campagna abbonamenti della Roma continua a registrare numeri impressionanti. Nella giornata di oggi ha preso il via la seconda fase dedicata ai tifosi iscritti alla waiting list, che possono accedere con priorità all’acquisto delle tessere stagionali per la stagione 2026/27. Le disponibilità, però, sono ormai ridotte. Il club giallorosso, infatti, dovrebbe chiudere la campagna una volta raggiunta la soglia dei 40mila abbonamenti complessivi. Al momento sono già stati sottoscritti circa 38mila rinnovi, lasciando a disposizione un numero limitato di posti.