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Roma-Nusa, trattativa in pausa: il norvegese rinvia la decisione sul futuro

Edoardo Mattei
Pubblicato 3 ore fa il 27/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma-Nusa, trattativa in pausa: il norvegese rinvia la decisione sul futuro

Calciomercato Roma: il talento del Lipsia valuta tutte le opzioni prima di scegliere

Il possibile approdo di Antonio Nusa alla Roma non registra sviluppi immediati. La decisione del giovane esterno norvegese, attesa inizialmente entro la giornata odierna, è stata infatti rinviata, con il giocatore che ha scelto di prendersi altro tempo per riflettere sul proprio futuro. Secondo quanto riferito da Lorenzo Canicchio, Nusa apprezza il progetto tecnico presentato da Gian Piero Gasperini e considera con interesse l’ipotesi di trasferirsi nella Capitale. Tuttavia, il classe 2005 è consapevole di essere seguito anche da altre società di alto livello e preferisce valutare con attenzione ogni possibilità prima di prendere una decisione definitiva.

Il Lipsia non ha fretta di cedere: la situazione complica i piani della Roma

A rendere ancora più complessa la trattativa è la posizione del Lipsia. La società tedesca, infatti, non è obbligata a vendere il proprio talento in questa finestra di mercato e può affrontare i negoziati senza particolari pressioni. La recente e significativa plusvalenza ottenuta grazie alla cessione di Yan Diomandé al Real Madrid ha rafforzato ulteriormente la stabilità economica del club, consentendo ai dirigenti tedeschi di attendere eventuali offerte più vantaggiose senza accelerare i tempi.

D’Amico resta alla finestra: la Roma aspetta la scelta del giocatore

In casa giallorossa continua quindi la fase di attesa. Il direttore sportivo Tony D’Amico segue con attenzione gli sviluppi della situazione, nella speranza che Antonio Nusa possa sciogliere presto i dubbi e aprire concretamente alla destinazione Roma.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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