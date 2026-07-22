In attesa di sviluppi che riguardano la trattativa di Crysencio Summerville, la Roma si guarda attorno per regalare a Gasperini un rinforzo per l’attacco

Secondo quanto riferito dal quotidiano Leggo, la dirigenza giallorossa avrebbe puntato gli occhi su Said El Mala, attualmente in forze del Colonia. Con la maglia biancorossa, il tedesco ha messo segno, nel corso della passata stagione, 13 reti e servito 3 assist in 34 apparizioni. Nonostante la sua giovane età (20 anni tra poco), il profilo dell’attaccante vanta di una particolare esperienza soprattutto sul piano internazionale, motivo per cui Gasperini sarebbe pronto a puntarci per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Le valutazioni del club tedesco per El Mala

A complicare l’avvio di una possibile trattativa è la richiesta che il Colonia fa per lasciar andare via il suo attaccante:. Una cifra importante, ritenuta piuttosto elevata dal club giallorosso. Per questo, la società capitolina ha intenzione di prendersi del tempo per riflettere, anche in virtù di quello che potrebbe succedere con l’affare