ULTIM'ORA
LIVE – Cannes-Roma 0-0: inizia il primo tempo Kumbulla ai saluti con la Roma? Il Rayo Vallecano accelera: pronta la proposta per il difensore Summerville sorprende tutti: “L’Al Hilal compete con i migliori club del mondo” Koné-Manchester United, tutto fermo: i Red Devils frenano e Mount può chiudere la porta al francese Calciomercato Roma, si complica la pista per Rashford Calciomercato Roma, dalla Spagna: continua l’interesse per Ruggeri Roma, oggi l’amichevole con il Cannes: la probabile formazione Mercato Roma, trovato l’accordo con il Bologna per Dovbyk Mercato Roma, in chiusura l’arrivo di Castro: i dettagli dell’operazione Calciomercato Roma, torna caldo il nome di Alajbegovic: il Chelsea complica la corsa
MERCATO

Calciomercato Roma, suggestione Said El Mala per l’attacco: il Colonia chiede 50 milioni

Dienabou Balde
Pubblicato 4 giorni fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, suggestione Said El Mala per l’attacco: il Colonia chiede 50 milioni

In attesa di sviluppi che riguardano la trattativa di Crysencio Summerville, la Roma si guarda attorno per regalare a Gasperini un rinforzo per l’attacco

Secondo quanto riferito dal quotidiano Leggo, la dirigenza giallorossa avrebbe puntato gli occhi su Said El Mala, attualmente in forze del Colonia. Con la maglia biancorossa, il tedesco ha messo segno, nel corso della passata stagione, 13 reti e servito 3 assist in 34 apparizioni. Nonostante la sua giovane età (20 anni tra poco), il profilo dell’attaccante vanta di una particolare esperienza soprattutto sul piano internazionale, motivo per cui Gasperini sarebbe pronto a puntarci per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Le valutazioni del club tedesco per El Mala

A complicare l’avvio di una possibile trattativa è la richiesta che il Colonia fa per lasciar andare via il suo attaccante: 50 milioni di euro. Una cifra importante, ritenuta piuttosto elevata dal club giallorosso. Per questo, la società capitolina ha intenzione di prendersi del tempo per riflettere, anche in virtù di quello che potrebbe succedere con l’affare Summerville.

#asroma #El Mala #Gasperini #Mercato

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

40 articoli

ARTICOLI CORRELATI