Martina Piemonte ritrova la Roma: “Emozione immensa, il Tre Fontane è casa”

L’attaccante giallorossa racconta il ritorno nella Capitale: “Voglio vivere ogni istante e trasmettere la mia energia al gruppo”

Dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno alla Roma Femminile, Martina Piemonte ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali del club, raccontando le emozioni per questa nuova esperienza in giallorosso e le aspettative che accompagnano il suo rientro nella Capitale. Ripensando alla precedente avventura con la Roma nella stagione 2018-19, l’attaccante ha spiegato quanto questo ritorno abbia un significato particolare.

“Sicuramente è la prima squadra in cui ritorno. La Roma è sempre stata un po’ speciale per me: avevo 18-19 anni, era un momento particolare, in cui il mio migliore amico, che ora non c’è più, era presente. Roma significa tante cose. Sono emozionata, è molto molto bello tornare”.

Guardando al futuro, Piemonte ha sottolineato di voler affrontare questa nuova fase senza pressioni, concentrandosi esclusivamente sul presente.

“Non voglio aspettare qualcosa. Mi godo il momento, la Roma, lo farò ogni giorno, godendomi ogni secondo come se fosse l’ultimo. Senza ansia. Mi aspetto solo di vivere tutto a mille: le cose belle arriveranno”.

“No. Sono sempre me stessa, ho fatto tante esperienze ma non sono nessuno. So di avere tanto dentro, spero sempre di portare questa mia energia e di trasmetterla nei momenti no. Non mollo mai. Ma non devo trasmettere nulla alle altre: conosco quasi tutte le ragazze della Roma, hanno sempre dimostrato di tenerci e di saper lottare fino all’ultimo”.

Infine, Piemonte ha dedicato un pensiero al Tre Fontane, impianto che considera uno dei luoghi più emozionanti del calcio femminile italiano.

“Il Tre Fontane è un posto magico. In tutta Italia ci sono tanti stadio, ma lì i tifosi e lo stadio regalano un effetto speciale; anche da avversaria, arrivare lì porta un’emozione diversa. Puoi giocare ovunque, ma il Tre Fontane è unico. Tornare qui e chiamare questa ‘casa’… Ho i brividi. Non vedo l’ora”.