Roma, obiettivo Iván Fresneda: i giallorossi seguono il terzino dello Sporting

Calciomercato Roma: il profilo dello spagnolo resta tra le priorità per la fascia destra
La Roma continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la corsia destra in vista della nuova stagione. Tra i nomi che restano sotto osservazione della dirigenza giallorossa c’è quello di Iván Fresneda, giovane esterno difensivo di proprietà dello Sporting. Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta, l’interesse del club capitolino nei confronti del classe 2004 è concreto e viene confermato anche nelle ultime ore. Il laterale spagnolo rappresenta uno dei profili valutati per completare il reparto degli esterni a disposizione di Gian Piero Gasperini.
Lo Sporting valuta Fresneda tra i 15 e i 18 milioni di euro
Per lasciar partire il proprio difensore, lo Sporting Lisbona chiede una cifra compresa tra 15 e 18 milioni di euro. La società portoghese, al momento, non considera il giocatore sul mercato e preferirebbe trattenerlo anche nella prossima stagione. Nonostante questa posizione, la Roma continua a monitorare attentamente l’evolversi della situazione, pronta a valutare eventuali margini di trattativa qualora si aprissero spiragli nelle prossime settimane.