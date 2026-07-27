La Roma piazza il primo grande colpo per l’attacco di Gian Piero Gasperini. Dopo giorni di trattative con il Bologna, Santiago Castro è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa.

Il primo rinforzo per Gasperini

La dirigenza giallorossa accelera sul mercato e consegna a Gian Piero Gasperini il centravanti richiesto per completare il reparto offensivo. Con Artem Dovbyk destinato al Bologna, la Roma ha individuato in Santiago Castro il profilo ideale da affiancare a Donyell Malen, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla capacità di giocare al servizio della squadra.

I dettagli dell’affare

Ora l’attesa è per l’annuncio

Secondo quanto riportato da, l’operazione traè ormai definita.è atteso nella Capitale già in serata, con il club giallorosso pronto a completare gli ultimi passaggi prima dell’ufficialità. L’attaccante argentino, classe 2004, arriva dopo un’ottima stagione con il, nella quale ha collezionato 11 gol e 4 assist in tutte le competizioni, confermandosi come uno dei giovani attaccanti più interessanti del campionato.

Con l’arrivo di Castro, Gasperini potrà finalmente abbracciare il primo acquisto della nuova Roma. L’argentino rappresenta un investimento importante sia per il presente che per il futuro e andrà ad arricchire un reparto offensivo che continuerà a essere protagonista anche nelle prossime settimane di mercato. Ora manca soltanto l’ufficialità, ma l’approdo del classe 2004 in giallorosso è ormai a un passo.