La Roma piazza il primo grande colpo per l’attacco di Gian Piero Gasperini. Dopo giorni di trattative con il Bologna, Santiago Castro è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa.
Il primo rinforzo per Gasperini
La dirigenza giallorossa accelera sul mercato e consegna a Gian Piero Gasperini il centravanti richiesto per completare il reparto offensivo. Con Artem Dovbyk destinato al Bologna, la Roma ha individuato in Santiago Castro il profilo ideale da affiancare a Donyell Malen, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla capacità di giocare al servizio della squadra.
I dettagli dell’affareSecondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, l’operazione tra Roma e Bologna è ormai definita. Santiago Castro è atteso nella Capitale già in serata, con il club giallorosso pronto a completare gli ultimi passaggi prima dell’ufficialità. L’attaccante argentino, classe 2004, arriva dopo un’ottima stagione con il Bologna, nella quale ha collezionato 11 gol e 4 assist in tutte le competizioni, confermandosi come uno dei giovani attaccanti più interessanti del campionato.
Ora l’attesa è per l’annuncio
Con l’arrivo di Castro, Gasperini potrà finalmente abbracciare il primo acquisto della nuova Roma. L’argentino rappresenta un investimento importante sia per il presente che per il futuro e andrà ad arricchire un reparto offensivo che continuerà a essere protagonista anche nelle prossime settimane di mercato. Ora manca soltanto l’ufficialità, ma l’approdo del classe 2004 in giallorosso è ormai a un passo.