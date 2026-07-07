La pista che porterebbe Mason Greenwood, l’obiettivo numero uno di Gasperini in questo calciomercato alla Roma, potrebbe sfumare.

L’esterno inglese è l’obiettivo principale del mercato giallorosso, un calciatore che piace molto a Gian Piero Gasperini. Il classe 2001, però, nelle ultime ore si è avvicinato molto al Fenerbahçe che è a un passo dal trovare l’accordo con il Marsiglia.

Il Fenerbahce vuole chiudere entro 48 ore

Come riportato da Footmercato , il club turcoIl classe 2001 ha ribadito da giorni il suo desiderio di lasciare l’OM e risulta che avrebbe persino voluto che il suo trasferimento alfosse completato prima del raduno con il club francese.