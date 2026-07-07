La pista che porterebbe Mason Greenwood, l’obiettivo numero uno di Gasperini in questo calciomercato alla Roma, potrebbe sfumare.
L’esterno inglese è l’obiettivo principale del mercato giallorosso, un calciatore che piace molto a Gian Piero Gasperini. Il classe 2001, però, nelle ultime ore si è avvicinato molto al Fenerbahçe che è a un passo dal trovare l’accordo con il Marsiglia.
Il Fenerbahce vuole chiudere entro 48 ore
Come riportato da Footmercato
, il club turco si sta avvicinando a un accordo totale con il Marsiglia
: l’obiettivo è quello di chiudere l’operazione nelle prossime 48 ore.
Il classe 2001 ha ribadito da giorni il suo desiderio di lasciare l’OM e risulta che avrebbe persino voluto che il suo trasferimento al Fenerbahçe
fosse completato prima del raduno con il club francese. Dall’entourage del calciatore filtra fiducia sulla buonuscita dell’operazione.
Un duro colpo per la Roma
che segue Greenwood
da più di un mese e che era rimasta fiduciosa sul poter chiudere la trattativa, favorita anche dalla chiamata che c’è stata qualche giorno fa tra Gasperini
e l’ex Man United
, che sembrava aver sposato il progetto giallorosso.