Serie A, il Milan crolla a San Siro: l’Udinese piega i rossoneri

A San Siro succede di tutto: il Milan crolla per 3 a 0 sotto i colpi dell’Udinese: i rossoneri si allontanano sempre di più dall’Inter capolista.
La squadra guidata da Massimiliano Allegri incassa la seconda sconfitta consecutiva, cedendo all’Udinese con un netto 0-3. Il match si mette subito in salita per i rossoneri già nel primo tempo: un’autorete di Davide Bartesaghi e il gol di Jurgen Ekkelenkamp indirizzano la gara. Nella ripresa, Atta chiude definitivamente i conti fissando il risultato finale. I friulani continuuano il loro percorso, i rossoneri vedono sfumare definitivamente il sogno scudetto, ormai nelle amni dei cugini.
Negli altri incontri disputati nel pomeriggio, il Cagliari supera la Cremonese per 1-0 grazie alla rete di Sebastiano Esposito. Vittoria anche per il Torino FC, che ha la meglio sull’Hellas Verona con il punteggio di 2-1: decisive le marcature di Giovanni Simeone e Cesare Casadei, mentre Bowie aveva firmato il momentaneo pareggio.