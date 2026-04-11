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Serie A, la Juve espugna Bergamo: i bianconeri allungano sulla Roma

Redazione
Pubblicato 11 ore fa il 11/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, la Juve espugna Bergamo: i bianconeri allungano sulla Roma

Nel posticipo del sabato i bianconeri fanno bottino pieno a Bergamo e allungano sulla Roma: il quarto posto è sempre più vicino.

Al Gewiss Stadium l’Atalanta ospita la Juve in un match delicato per le zone europee della classifica. Il match è chiuso durante la prima frazione di gioco, e quest’ultima termina in pareggio. La ripresa si apre con il vantaggio bianconero firmato Boga. Ai punti il risultato più giusto sarebbe lo 0-0 ma i ragazzi di Spalletti strappano 3 punti fondamentali, che li proiettano al quarto posto momentaneo in attesa di Como-Inter.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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