Calciomercato Roma, Pellegrini per l’Inter è un’idea

Lorenzo Pellegrini ha il contratto in scadenza il 30 giugno e oggi un rinnovo con la Roma appare difficile. L’Inter ha manifestato il suo interesse agli agenti del giocatore.

Come riportano i colleghi di FcInterNews.it, Lorenzo Pellegrini sarebbe sul taccuino dell’Inter per la prossima estate. Il vice-capitano giallorosso ha il contratto in scadenza il 30 giugno, e per ora, sul fronte rinnovo, la Roma non è andata oltre alcuni colloqui informali. L’ultimo infortunio, che terrà Pellegrini lontano dai campi per circa 4 settimane, potrebbe inoltre influenzare in negativo le valutazioni societarie.

Il club nerazzurro, quindi, segue con interesse gli sviluppi della vicenda, e nelle ultime settimane avrebbe già intrattenuto unacon l’entourage del calciatore. I rapporti, tra l’altro, sono molto buoni anche per via dell’operazioneportata a termine lo scorso gennaio. Per ora non esiste una trattativa vera e propria tra le parti, ma Pellegrini gode della stima die sarebbe un buon colpo come successore dinel centrocampo di. Il suo nome, poi, è spendibile anche in ottica liste, con l’Inter che tra i giocatori formati in Italia rischia di perdere