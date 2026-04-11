Le due partite delle 15:00 di questo sabato di Serie A sono state molto importanti per la corsa salvezza di diverse squadre.
La partita andata in scena all’Unipol Domus, tra Cagliari e Cremonese è stata vinta dai padroni di casa che grazie alla rete di Sebastiano Esposito al 63‘ si portano a casa 3 punti importanti per la salvezza.L’altro match delle 15, quello tra Torino ed Hellas Verona è stato più combattuto, con i padroni di casa che trovano la rete del vantaggio al 6′ con Simeone a cui risponde però al 38′ il gol di Bowie su assist direttamente del portiere Montipò. A chiudere la sfida sarà Casadei al 50′ che sigla la seconda vittoria consecutiva dei granata.