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Serie A, scontro salvezza tra Cagliari e Cremonese vinto dai sardi: Torino che affonda 2-1 il Verona

Redazione
Pubblicato 3 mesi fa il 11/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, scontro salvezza tra Cagliari e Cremonese vinto dai sardi: Torino che affonda 2-1 il Verona

Le due partite delle 15:00 di questo sabato di Serie A sono state molto importanti per la corsa salvezza di diverse squadre. 

La partita andata in scena all’Unipol Domus, tra Cagliari e Cremonese è stata vinta dai padroni di casa che grazie alla rete di Sebastiano Esposito al 63‘ si portano a casa 3 punti importanti per la salvezza.

L’altro match delle 15, quello tra Torino ed Hellas Verona è stato più combattuto, con i padroni di casa che trovano la rete del vantaggio al 6′ con Simeone a cui risponde però al 38′ il gol di Bowie su assist direttamente del portiere Montipò. A chiudere la sfida sarà Casadei al 50′ che sigla la seconda vittoria consecutiva dei granata.

Il Cagliari vede la salvezza. Verona nel baratro

Grazie a questa vittoria il Cagliari stacca la Cremonese e va a +6 dalla zona retrocessione. Il Torino invece rimane intorno alla metà della classifica 12 esima con 39 punti e condanna l’Hellas a rimanere all’ultimo posto insieme al Pisa con 18 punti. 

#asr #asroma #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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