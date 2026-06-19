Roma su Julian Brandt: primi segnali positivi, ma la corsa resta apertissima

La Roma avrebbe avviato i primi contatti concreti per cercare di portare nella Capitale Julian Brandt, centrocampista tedesco attualmente libero dopo la conclusione della sua esperienza con il Borussia Dortmund.

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club giallorosso avrebbe ricevuto indicazioni incoraggianti da parte del giocatore, che avrebbe mostrato apertura nei confronti della destinazione romana. Nonostante ciò, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice a causa dell’elevata concorrenza presente sul mercato. Al momento, l’Atletico Madrid sarebbe la società in vantaggio nella corsa al classe 1996. Il fascino della Liga e alcuni fattori personali renderebbero infatti la destinazione spagnola particolarmente gradita al calciatore. La Roma, però, continua a considerare Brandt un profilo di grande valore in vista della prossima partecipazione alla Champions League e non intende abbandonare la pista.

Per favorire l’operazione si sarebbe attivato anche Donyell Malen, ex compagno di squadra del centrocampista tedesco, impegnato nel sostenere il progetto giallorosso e nel favorire un possibile approdo nella capitale.