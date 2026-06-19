ULTIM'ORA
Un tesoretto salva big: Soulé è conteso, c’è anche la Premier Dybala aspetta, Pellegrini tratta, Celik in chiusura Greenwood trova un D’Amico La rincorsa di D’Amico Roma, ecco i rinnovi. Celik firma subito, poi Dybala e Pellegrini I dieci giorni di D’Amico per chiudere rinnovi e cessioni Deroga per D’Amico, adesso la Roma può accelerare Calciomercato Roma, asse in uscita con il Torino Calciomercato, il Palermo insiste per Romano Arrivata la deroga per D’Amico. Priorità: plusvalenze e rinnovi
CALCIOMERCATO

Roma su Julian Brandt: primi segnali positivi, ma la corsa resta apertissima

Redazione
Pubblicato 12 ore fa il 19/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma su Julian Brandt: primi segnali positivi, ma la corsa resta apertissima

I giallorossi lavorano sul centrocampista tedesco, Atletico Madrid favorito e diversi club inglesi alla finestra

 

#asr #brandt #Roma #Stekelenburg

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182316 articoli

ARTICOLI CORRELATI