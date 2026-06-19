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Mercato Roma, l’Inter pensa a Pisilli: possibile assalto in caso di mancato arrivo di Jones

Redazione
Pubblicato 11 ore fa il 19/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, l’Inter pensa a Pisilli: possibile assalto in caso di mancato arrivo di Jones

Il centrocampista giallorosso è tra i profili valutati dai nerazzurri per rinforzare la mediana

L’Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e tra i nomi finiti sotto osservazione c’è anche quello di Niccolò Pisilli. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il talento della Roma rappresenterebbe la principale alternativa qualora il club nerazzurro non riuscisse a chiudere l’operazione che porta a Curtis Jones del Liverpool.

Il centrocampista classe 2004 gode della stima di Cristian Chivu, che ne apprezza in particolare la capacità di adattarsi a più ruoli in mezzo al campo. Per questo motivo la dirigenza interista starebbe seguendo con attenzione la sua situazione in vista delle prossime settimane di mercato. Nel corso della seconda parte della stagione, infatti, Gian Piero Gasperini ha puntato con continuità su Pisilli, considerandolo un elemento prezioso all’interno del progetto tecnico giallorosso. La permanenza del giovane centrocampista resta quindi l’ipotesi più probabile, anche se eventuali necessità di bilancio potrebbero portare il club capitolino a valutare offerte significative.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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