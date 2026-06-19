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Roma, interesse per Jan Virgili: il talento del Mallorca seguito anche da Celta Vigo e Benfica

Redazione
Pubblicato 14 ore fa il 19/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, interesse per Jan Virgili: il talento del Mallorca seguito anche da Celta Vigo e Benfica

I giallorossi valutano il profilo del giovane esterno spagnolo

La Roma continua a osservare con attenzione il panorama dei giovani talenti europei e tra i profili finiti nel mirino del club capitolino c’è anche Jan Virgili, esterno offensivo del Mallorca nato nel 2006.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Radio Marca, la società giallorossa starebbe seguendo da vicino il 19enne spagnolo, giocatore che nelle ultime settimane ha attirato l’interesse di diverse squadre. Tra i club maggiormente interessati figurano anche Celta Vigo e Benfica, che avrebbero già manifestato un forte apprezzamento per il giovane talento. Le qualità tecniche e le prospettive di crescita di Virgili non sono passate inosservate nel panorama europeo, tanto da spingere numerose società a monitorarne l’evoluzione. La Roma, dal canto suo, potrebbe valutare un possibile affondo qualora decidesse di investire sul promettente esterno del Mallorca.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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