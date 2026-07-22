Calciomercato, Garnacho si avvicina all’Aston Villa

La trattativa tra Chelsea e Aston Villa per Garnacho procede spedita. La decisione spetta all’argentino, che però sembra destinato a restare in Premier League.
Come riporta Fabrizio Romano, Alejandro Garnacho, uno degli obiettivi di mercato della Roma, è sempre più vicino ad approdare all’Aston Villa. La squadra di Birmingham ha intensificato i colloqui per il calciatore, iniziati durante la trattativa per portare al Chelsea Morgan Rogers. Proprio la cessione del trequartista inglese, andato via per una cifra superiore ai 130 milioni di euro, garantisce maggiori possibilità economiche ai villans.