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Calciomercato, Garnacho si avvicina all’Aston Villa

Lorenza Suriano
Pubblicato 24 secondi fa il 22/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, Garnacho si avvicina all’Aston Villa

La trattativa tra Chelsea e Aston Villa per Garnacho procede spedita. La decisione spetta all’argentino, che però sembra destinato a restare in Premier League.

Come riporta Fabrizio Romano, Alejandro Garnacho, uno degli obiettivi di mercato della Roma, è sempre più vicino ad approdare all’Aston Villa. La squadra di Birmingham ha intensificato i colloqui per il calciatore, iniziati durante la trattativa per portare al Chelsea Morgan Rogers. Proprio la cessione del trequartista inglese, andato via per una cifra superiore ai 130 milioni di euro, garantisce maggiori possibilità economiche ai villans.

Roma, sfuma Garnacho?

L’argentino aveva aperto a un trasferimento in Italia e i contatti con la Roma erano stati positivi, ma in questo momento i giallorossi non possono e non vogliono andare oltre un prestito con riscatto condizionato. La proposta su cui sta lavorando l’Aston Villa, invece, è più favorevole al club londinese. Al momento manca solo il via libera definitivo del classe 2004, che sarebbe comunque felice di lavorare sotto la guida di Emery.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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