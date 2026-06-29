Roma, nessuna trattativa con l’Inter per Pisilli: il centrocampista resta un punto fermo

Con l’apertura ufficiale del calciomercato estivo ormai alle porte, iniziano a moltiplicarsi le indiscrezioni sui possibili movimenti della Roma. Tra i nomi finiti al centro delle voci c’è quello di Niccolò Pisilli, accostato recentemente all’Inter.
Nessun dialogo tra Roma e Inter
Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, arrivano segnali che ridimensionano l’ipotesi di una trattativa. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, non ci sarebbero stati contatti tra la dirigenza giallorossa e quella nerazzurra per discutere del giovane centrocampista.
Al momento, quindi, non esiste alcuna negoziazione concreta tra le due società.
Pisilli resta centrale nel progetto di Gasperini
Ciò non significa che l’Inter possa rinunciare definitivamente al giocatore. Qualora il club milanese non riuscisse a chiudere l’operazione per Curtis Jones del Liverpool, il profilo di Pisilli potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane. La Roma, però, continua a considerare il classe 2004 una pedina fondamentale del nuovo progetto tecnico. Gian Piero Gasperini punta con decisione sul centrocampista, già trattenuto nella scorsa stagione quando il tecnico si oppose a una possibile cessione. L’obiettivo è costruire il centrocampo giallorosso partendo proprio da Pisilli, insieme a Manu Koné e Bryan Cristante, considerati elementi chiave della squadra.