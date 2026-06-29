Roma, l’Inter segue Pisilli: il club giallorosso fa muro

L’Inter continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra c’è anche Niccolò Pisilli. Il talento classe 2004 della Roma è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano e rappresenterebbe un’opzione interessante soprattutto in caso di partenza di Davide Frattesi.

La Roma considera Pisilli un punto fermo

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il nome del centrocampista giallorosso è stato preso in considerazione dall’Inter dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa per Curtis Jones del Liverpool. La valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Nonostante l’interesse dei nerazzurri, la posizione della Roma resta molto chiara. Il club capitolino non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio centrocampista, ritenuto un elemento fondamentale sia per il presente sia per il futuro della squadra.

Volontà condivisa di proseguire insieme

Anche Pisilli avrebbe più volte ribadito la volontà di continuare la propria crescita con la maglia giallorossa. Cresciuto nel vivaio romanista, il classe 2004 rappresenta inoltre una risorsa preziosa per la composizione della rosa e per le liste federali. Per questo motivo, almeno al momento, il forte interesse dell’Inter non sembra destinato a modificare i piani della Roma, che continua a considerare Pisilli uno dei pilastri su cui costruire il progetto delle prossime stagioni.