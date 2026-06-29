Roma, occhi su Gustavo Puerta: sfida ad Atalanta e Bologna per il talento colombiano

La Roma continua a guardare al futuro e monitora uno dei giovani centrocampisti più interessanti del panorama internazionale.

Puerta piace alla Roma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma segue con grande attenzione Gustavo Puerta, centrocampista colombiano classe 2003 attualmente in forza al Racing Santander. Il giocatore si sta mettendo in luce con la nazionale colombiana grazie a prestazioni di alto livello, confermando le qualità che negli ultimi mesi avevano già attirato l’interesse di diversi osservatori europei.

Concorrenza sempre più agguerrita

Il Racing fissa il prezzo

I giallorossi, però, non sono gli unici sulle tracce del giovane talento. Oltre, anche ilsi sarebbe inserito nella corsa, mentre dall’estero resta vivo l’interesse del. La crescita del centrocampista e il rendimento mostrato nelle ultime settimane hanno acceso una vera e propria sfida di mercato tra diversi club pronti a investire su uno dei prospetti più promettenti del calcio colombiano.

Per lasciar partire Puerta, il Racing Santander avrebbe fissato una valutazione di circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma ritenuta in linea con il potenziale del classe 2003, apprezzato per dinamismo, qualità nella gestione del pallone e capacità di inserirsi negli spazi. La Roma continua a osservare la situazione, consapevole che nelle prossime settimane la concorrenza potrebbe intensificarsi ulteriormente.