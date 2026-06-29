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Roma, occhi su Gustavo Puerta: sfida ad Atalanta e Bologna per il talento colombiano

Guido Rufino
Pubblicato 6 ore fa il 29/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, occhi su Gustavo Puerta: sfida ad Atalanta e Bologna per il talento colombiano

La Roma continua a guardare al futuro e monitora uno dei giovani centrocampisti più interessanti del panorama internazionale.

Puerta piace alla Roma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma segue con grande attenzione Gustavo Puerta, centrocampista colombiano classe 2003 attualmente in forza al Racing Santander. Il giocatore si sta mettendo in luce con la nazionale colombiana grazie a prestazioni di alto livello, confermando le qualità che negli ultimi mesi avevano già attirato l’interesse di diversi osservatori europei.

Concorrenza sempre più agguerrita

I giallorossi, però, non sono gli unici sulle tracce del giovane talento. Oltre all’Atalanta, anche il Bologna si sarebbe inserito nella corsa, mentre dall’estero resta vivo l’interesse del Porto. La crescita del centrocampista e il rendimento mostrato nelle ultime settimane hanno acceso una vera e propria sfida di mercato tra diversi club pronti a investire su uno dei prospetti più promettenti del calcio colombiano.

Il Racing fissa il prezzo

Per lasciar partire Puerta, il Racing Santander avrebbe fissato una valutazione di circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma ritenuta in linea con il potenziale del classe 2003, apprezzato per dinamismo, qualità nella gestione del pallone e capacità di inserirsi negli spazi. La Roma continua a osservare la situazione, consapevole che nelle prossime settimane la concorrenza potrebbe intensificarsi ulteriormente.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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