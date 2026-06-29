Olanda, tensione tra Malen e Koeman: il posto da titolare è in bilico

Il Mondiale di Donyell Malen è finora ben lontano dalle aspettative. Dopo aver contribuito in maniera determinante alla stagione con la Roma, l’attaccante non è riuscito a replicare lo stesso rendimento con la maglia dell’Olanda. In vista della sfida dei sedicesimi di finale contro il Marocco, il suo momento continua a far discutere, anche per un rapporto che sembrerebbe essersi raffreddato con il commissario tecnico Ronald Koeman.

Faccia a faccia durante l’allenamento

Secondo quanto riportato da Vandaag Inside, Malen e Koeman avrebbero avuto un confronto nel corso di una seduta a porte aperte. Al termine del colloquio, l’attaccante si sarebbe allontanato dal resto del gruppo, mostrando evidente delusione. Alla base della discussione ci sarebbe la decisione del CT di non schierarlo nell’undici titolare per la gara contro il Marocco. Una scelta che il giocatore non avrebbe accolto con favore e che alimenta ulteriormente i dubbi sul suo ruolo all’interno della nazionale.

Le parole di Koeman e il retroscena di Kieft

Già dopo la sfida contro la Svezia, Koeman aveva commentato la situazione del centravanti con parole molto dirette.

“Capisco che la sostituzione sia difficile per Donyell, ma questo è calcio di alto livello.”

Nel frattempo, anche l’ex nazionale olandese Wim Kieft, intervistato dal De Telegraaf, ha espresso la propria opinione sul momento vissuto dall’attaccante.

“Alla vigilia dei Mondiali l’Olanda pensava di avere un giocatore chiave in Donyell Malen. Era in forma smagliante alla Roma, segnava gol a raffica. Ora i suoi concorrenti Brian Brobbey e Crysencio Summerville stanno dando il massimo. Quando i giocatori non si sentono al meglio, passano davanti alla stampa con il telefono all’orecchio; anche Malen ha fatto così. È stato chiamato, ma non ha voluto dire nulla. Secondo me non sono buoni segnali. Anche se non hai segnato per qualche partita, dovresti parlare con la stampa. Sembra proprio che stia faticando ad adattarsi alla situazione attuale.”