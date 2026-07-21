Roma, domani la presentazione della prima maglia?

La Roma potrebbe presentare la prima maglia per la stagione 2026/27 nella giornata di domani, in occasione del compleanno del club.

La Roma ha condiviso sui propri social un video indicante un’attesa e una data precisa, il 22 luglio 2026, cioè domani. Si tratta ovviamente del novantanovesimo compleanno della società giallorossa, ma è molto probabile che proprio con l’occasione della celebrazione si sia deciso di far coincidere la presentazione della nuova maglia da gioco. Non a caso, tra i primi commenti compare anche il profilo ufficiale di Adidas Italia.

La maglia della Roma

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Secondo le indiscrezioni, la maglia dovrebbe presentare il ritorno del vecchio stemma, oltre ai colori storici e alle celebri tre strisce sulle spalle simbolo di Adidas. Dietro la schiena, sul colletto, la scritta “Con tutte le nostre forze“.