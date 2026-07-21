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Roma, domani la presentazione della prima maglia?

Lorenza Suriano
Pubblicato 7 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, domani la presentazione della prima maglia?

La Roma potrebbe presentare la prima maglia per la stagione 2026/27 nella giornata di domani, in occasione del compleanno del club.

La Roma ha condiviso sui propri social un video indicante un’attesa e una data precisa, il 22 luglio 2026, cioè domani. Si tratta ovviamente del novantanovesimo compleanno della società giallorossa, ma è molto probabile che proprio con l’occasione della celebrazione si sia deciso di far coincidere la presentazione della nuova maglia da gioco. Non a caso, tra i primi commenti compare anche il profilo ufficiale di Adidas Italia.

Qui il post.

La maglia della Roma

Secondo le indiscrezioni, la maglia dovrebbe presentare il ritorno del vecchio stemma, oltre ai colori storici e alle celebri tre strisce sulle spalle simbolo di Adidas. Dietro la schiena, sul colletto, la scritta “Con tutte le nostre forze“.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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