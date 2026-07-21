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Roma, Malen rientra in Italia dopo il Mondiale

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Malen rientra in Italia dopo il Mondiale

Dopo aver concluso l’avventura ai Mondiali con la sua Olanda, Donyell Malen è rientrato  ed è pronto a tornare a disposizione di Gasperini

Bobby Malen, questa mattina, secondo alcune indiscrezioni, è tornato nella Capitale. In questi giorni si aggregherà con il resto della squadra per prendere parte al ritiro estivo per la preparazione in vista della prossima stagione. Con la sua Olanda, l’attaccante non è riuscito a rendere secondo le aspettative: in tre partite disputate, il centravanti giallorosso non è riuscito a lasciare il segno. Ora tutte le attenzioni si spostato alla prossima stagione, la sue seconda con la Roma, in cui Malen vorrà essere sicuramente protagonista, di nuovo.

La chiamata a Summerville

A tenere tutti quanti con il fiato sospeso in casa Roma è la trattiva che riguarda Summerville. Nel corso della giornata di oggi potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Intanto, lo stesso Malen ha voluto rendersi utile alla causa, chiamando il suo amico e connazionale per informarsi sullo stato di avanzamento della trattativa, come racconta il Corriere dello Sport. Il numero 14 gli ha chiesto informazioni mostrandosi più che entusiasta e resta fiducioso di poter condividere con lui molto presto il reparto d’attacco anche in giallorosso.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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