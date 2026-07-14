ULTIM'ORA
Calciomercato, il Manchester United chiede informazioni per Koné Roma, i dipendenti dichiarano lo stato d’agitazione Roma, pressing per Garnacho: l’argentino apre ai giallorossi, distanza con il Chelsea sulla formula Roma, accordo con Moreira: trovato l’intesa con il giocatore, ora si tratta con lo Strasburgo Roma, stop per Robinio Vaz: problema al collaterale, si ferma per alcune settimane Roma, spunta l’idea Endrick: i giallorossi valutano il colpo dal Real Madrid Roma, dopo Bruno Conti saluta anche Alberto De Rossi: si chiude un’era a Trigoria Roma, tutti i dettagli del rinnovo di Dybala: ecco quanto guadagnerà l’argentino Calciomercato Roma, terminato l’incontro con gli agenti di Summerville: attesa per la risposta del West Ham Calciomercato Roma, l’agente di Manu Konè vola in Inghilterra: aumenta il pressing di Liverpool e Manchester United
NEWS
BREAKING

Roma, i dipendenti dichiarano lo stato d’agitazione

Lorenza Suriano
Pubblicato 51 minuti fa il 14/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, i dipendenti dichiarano lo stato d’agitazione

In seguito allo spostamento di alcuni lavoratori nei Roma Store, i dipendenti di Trigoria hanno dichiarato lo stato di agitazione.

Arriva il duro comunicato dei dipendenti della Roma in seguito alla spostamento di 38 dei 300 lavoratori di Trigoria all’interno di alcuni Roma Store. Si tratta di personale dedito originariamente e per competenze a tutt’altre mansioni, dal ticketing al reparto marketing. Il Post ha dedicato un pezzo di approfondimento alla questione.

Il comunicato dei dipendenti della Roma

«Le ricollocazioni hanno comportato per numerosi lavoratori una profonda trasformazione dell’attività svolta, con il rischio di disperdere professionalità e competenze maturate negli anni. Restano inoltre non chiariti i criteri adottati per l’individuazione del personale coinvolto, che non risultano sufficientemente trasparenti e verificabili.

Le assemblee hanno evidenziato forte disagio e amarezza tra le lavoratrici e i lavoratori, che hanno percepito tali decisioni come un’incidenza significativa sul proprio percorso professionale e sul rapporto fiduciario costruito con la Società.
Permangono inoltre criticità in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla formazione, alla valutazione dei rischi e alle condizioni presenti in alcuni punti vendita».

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

114 articoli

ARTICOLI CORRELATI