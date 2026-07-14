Roma, i dipendenti dichiarano lo stato d’agitazione

In seguito allo spostamento di alcuni lavoratori nei Roma Store, i dipendenti di Trigoria hanno dichiarato lo stato di agitazione.

Arriva il duro comunicato dei dipendenti della Roma in seguito alla spostamento di 38 dei 300 lavoratori di Trigoria all’interno di alcuni Roma Store. Si tratta di personale dedito originariamente e per competenze a tutt’altre mansioni, dal ticketing al reparto marketing. Il Post ha dedicato un pezzo di approfondimento alla questione.

Il comunicato dei dipendenti della Roma

«Le ricollocazioni hanno comportato per numerosi lavoratori una profonda trasformazione dell’attività svolta, con il rischio di disperdere professionalità e competenze maturate negli anni. Restano inoltre non chiariti i criteri adottati per l’individuazione del personale coinvolto, che non risultano sufficientemente trasparenti e verificabili.

Le assemblee hanno evidenziato forte disagio e amarezza tra le lavoratrici e i lavoratori, che hanno percepito tali decisioni come un’incidenza significativa sul proprio percorso professionale e sul rapporto fiduciario costruito con la Società.

Permangono inoltre criticità in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla formazione, alla valutazione dei rischi e alle condizioni presenti in alcuni punti vendita».