L’ex Presidente del Leeds Andrea Radrizzani ha parlato di Crysenscio Summervile, sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa

Il nome di Crysencio Summerville si sta facendo sempre più caldo, soprattutto in queste ultime ore. La Roma e il West Ham sembrerebbero aver trovato l’accordo definitivo, restano da limare gli ultimi dettagli dopodichè l’olandese sarà ufficialmente un nuovo rinforzo giallorosso.

Radrizzani: ” Chiese di essere ceduto, ma con Bielsa crebbe velocemente”

A parlare del giocatore e del suo talento è stato anche il vecchio patron dei, Andreache ha avuto l’opportunità di conoscere durante la sua avventura in biancogiallo.

L’imprenditore italiano ha voluto ripercorre i primi anni di Summerville al Leeds, all’inizio segnati da qualche difficoltà:”Arrivò da noi giovanissimo dal Feyenoord, per circa 1,5 milioni di euro. All’inizio fece un po’ di fatica, come spesso accade ai giovani durante l’adattamento al calcio inglese. Ricordo che nel primo anno chiese di essere ceduto perché non trovava molto spazio. Lo convinsi a restare nella seconda squadra e gli promisi che avremmo trovato una soluzione diversa qualora non avesse avuto delle opportunità. A novembre giocò da titolare contro il Liverpool e segnò. Con Bielsa ha avuto modo di crescere velocemente».

Tecnica e qualità impressionanti al servizio di Gasperini

A rubare subito l’occhio di Radrizzani e non solo, sono state le impressionati qualità e la tecnica messe in mostra fin da subito dall’olandese. «Summerville ha qualità tecniche e fisiche fuori dal comune, ha fatto bene in Nazionale, secondo me in un campionato un po’ meno fisico come la Serie A potrà esplodere ancora di più. Ha potenziato la sua fisicità giocando in Inghilterra. Ha avuto un problema fisico nel primo anno al West Ham, ma poi rientrato è stato uno dei pochi a salvarsi in una stagione difficilissima, ha tentato di salvare la squadra insieme ad altri 2-3 calciatori. Nelle transizioni di Gasperini può avere un impatto importante, credo sia perfetto per il calcio che predica l’allenatore giallorosso che stimo tantissimo perché ha saputo abbinare ad una metodologia di lavoro forte, risultati molto importanti con Atalanta e Roma».