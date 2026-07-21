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Mercato Roma, ecco quanto impatterà Summerville nelle casse dei giallorossi

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, ecco quanto impatterà Summerville nelle casse dei giallorossi

Summerville è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa

L’arrivo di Summerville nella Capitale è in dittatura di arrivo. West Ham e Roma hanno trovato l’accordo definitivo che si basa su 50 milioni di euro. Nel caso in cui la fumata bianca dovesse arrivare, l’operazione Summerville si rivelerebbe l’acquisto più oneroso nella storia del mercato giallorosso (l’ultimo era stato Artem Dovbyk per cui il club aveva sborsato 41 milioni di euro), come riferisce Calcio e Finanza. Un acquisto costoso sì, ma su cui Gasperini è pronto a puntare per esaltare al meglio il suo gioco.

L’ingaggio di Summerville

Ad avere un notevole impatto nella trattativa è stata anche la questione che riguardava lo stipendio percepito dal giocatore. Alla fine dei conti, i giallorossi e gli inglesi sono arrivati a stipulare un accordo secondo cui l’olandese percepirà una cifra pari a 4.2 milioni di euro a stagione per cinque anni. A questa cifra si aggiungono anche i 9.4 milioni che riguardano l’ammortamento del cartellino, e i 7.8 di ingaggio lordo. La Roma è quindi pronta a sostenere una spesa complessiva di 17.2 milioni di euro per Summerville.

#asroma #Mercato #Summerville

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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