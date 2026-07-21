Calciomercato Roma, Summerville ci siamo: manca solo il via libera del Presidente del West Ham

Il sogno di vedere Crysencio Summerville con la maglia della Roma potrebbe presto diventare realtà

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la trattativa tra il club capitolino e il West Ham per Summerville sarebbe in dittatura di arrivo. Manca solo il via libera definitivo da parte del patron del club inglese e dopodichè l’olandese potrà partite definitivamente per la Capitale. Si prepara dunque ad abbracciare il suo primo rinforzo Gianpiero Gasperini, che in questi giorni aveva pressato la società giallorossa per ottenere nuovi rinforzi. Il profilo dell’olandese è pronto a garantirgli tecnica e qualità in attacco.

Come ha riferito il giornalista, l’operazione si basa su un accordo di circa, oltre che una base che riguarda bonus e parte fissa.