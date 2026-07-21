ULTIM'ORA
Roma, sospiro di sollievo per Summerville: l’Aston Villa vira su Garnacho Koné rompe il silenzio dopo il Mondiale: “Fa ancora male, ma ci rialzeremo” Roma, Dovbyk sul mercato: offerto anche alla Fiorentina. I giallorossi pronti a sacrificio economico Calciomercato Roma, Summerville ci siamo: manca solo il via libera del Presidente del West Ham Roma, Malen rientra in Italia dopo il Mondiale Mercato Roma, ecco quanto impatterà Summerville nelle casse dei giallorossi L’ex Presidente del Leeds esalta Summerville: “Ha delle qualità tecniche e fisiche fuori dal comune” Mercato Roma, la Fiorentina piomba anche su Soulè Trigoria, oggi la ripresa degli allenamenti Mercato Roma, l’agente di Ruggeri chiarisce: “C’è stato un interesse della Roma. Ma non si muove dall’Atletico Madrid”
CALCIOMERCATO
BREAKING

Calciomercato Roma, Summerville ci siamo: manca solo il via libera del Presidente del West Ham

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, Summerville ci siamo: manca solo il via libera del Presidente del West Ham

Il sogno di vedere Crysencio Summerville con la maglia della Roma potrebbe presto diventare realtà

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la trattativa tra il club capitolino e il West Ham per Summerville sarebbe in dittatura di arrivo. Manca solo il via libera definitivo da parte del patron del club inglese e dopodichè l’olandese potrà partite definitivamente per la Capitale. Si prepara dunque ad abbracciare il suo primo rinforzo Gianpiero Gasperini, che in questi giorni aveva pressato la società giallorossa per ottenere nuovi rinforzi. Il profilo dell’olandese è pronto a garantirgli tecnica e qualità in attacco.

Come ha riferito il giornalista Paolo Rocchetti, l’operazione si basa su un accordo di circa 51 milioni di euro, oltre che una base che riguarda bonus e parte fissa.

 

#asroma #Gasperini #Mercato #Summerville

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182579 articoli

ARTICOLI CORRELATI