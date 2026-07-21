Calciomercato, la Fiorentina punta Dovbyk

La Fiorentina punta Artem Dovbyk per sostituire Moise Kean. La Roma chiede 20 milioni, un’operazione non impossibile per i viola.
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è interessata ad Artem Dovbyk e avrebbe chiesto informazioni sul centravanti ucraino. Il suo è uno dei profili valutati per sostituire Moise Kean, che è in uscita e piace molto al Como di Fabregas. La Roma è infatti intenzionata a cedere l’ex Girona, con le attenzioni rivolte verso Nicolò Tresoldi per sostituirlo.