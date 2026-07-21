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Calciomercato, la Fiorentina punta Dovbyk

Lorenza Suriano
Pubblicato 8 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, la Fiorentina punta Dovbyk

La Fiorentina punta Artem Dovbyk per sostituire Moise Kean. La Roma chiede 20 milioni, un’operazione non impossibile per i viola.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è interessata ad Artem Dovbyk e avrebbe chiesto informazioni sul centravanti ucraino. Il suo è uno dei profili valutati per sostituire Moise Kean, che è in uscita e piace molto al Como di Fabregas. La Roma è infatti intenzionata a cedere l’ex Girona, con le attenzioni rivolte verso Nicolò Tresoldi per sostituirlo.

La Fiorentina su Dovbyk

I viola inizialmente pensavano a un prestito, ma la società capitolina preferisce monetizzare subito o al massimo cedere il classe 97 con obbligo di riscatto. Il prezzo si aggira attorno ai 20 milioni o poco più, cifra necessaria per non realizzare una minusvalenza significativa. La Fiorentina, in caso di cessione di Kean, potrebbe permettersi l’esborso. Più problematico l’ingaggio che supera i 3 milioni ma non è coperto da Decreto Crescita.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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