Calciomercato, la Fiorentina punta Dovbyk

La Fiorentina punta Artem Dovbyk per sostituire Moise Kean. La Roma chiede 20 milioni, un’operazione non impossibile per i viola.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è interessata ad Artem Dovbyk e avrebbe chiesto informazioni sul centravanti ucraino. Il suo è uno dei profili valutati per sostituire Moise Kean, che è in uscita e piace molto al Como di Fabregas. La Roma è infatti intenzionata a cedere l’ex Girona, con le attenzioni rivolte verso Nicolò Tresoldi per sostituirlo.

La Fiorentina su Dovbyk

I viola inizialmente pensavano a un prestito, ma la società capitolina preferisce monetizzare subito o al massimo cedere il classe 97 con obbligo di riscatto. Il prezzo si aggira attorno ai, cifra necessaria per non realizzare una minusvalenza significativa. La, in caso di cessione di, potrebbe permettersi l’esborso. Più problematico l’ingaggio che supera i 3 milioni ma non è coperto da Decreto Crescita.