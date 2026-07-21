Calciomercato, l’Aston Villa su Garnacho ma lui vuole la Roma

Mentre l’Aston Villa chiede informazioni su di lui, la priorità di Alejandro Garnacho rimane la Roma. Non c’è però intesa con il Chelsea.

Secondo il portale The Athletic, nelle discussioni per il trasferimento di Morgan Rogers dall’Aston Villa al Chelsea sarebbe emersa la possibilità di trattativa per altri due nomi: Nicolas Jackson e Alejandro Garnacho. Non è ancora chiaro, però, se il club di Birmingham sia intenzionato a proseguire per l’esterno argentino, che da tempo è sul taccuino della Roma.

Garnacho vuole i giallorossi