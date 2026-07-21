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Calciomercato, l’Aston Villa su Garnacho ma lui vuole la Roma

Lorenza Suriano
Pubblicato 6 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, l’Aston Villa su Garnacho ma lui vuole la Roma

Mentre l’Aston Villa chiede informazioni su di lui, la priorità di Alejandro Garnacho rimane la Roma. Non c’è però intesa con il Chelsea.

Secondo il portale The Athletic, nelle discussioni per il trasferimento di Morgan Rogers dall’Aston Villa al Chelsea sarebbe emersa la possibilità di trattativa per altri due nomi: Nicolas Jackson e Alejandro Garnacho. Non è ancora chiaro, però, se il club di Birmingham sia intenzionato a proseguire per l’esterno argentino, che da tempo è sul taccuino della Roma.

Garnacho vuole i giallorossi

Fabrizio Romano, con un post sul suo profilo X, chiarisce che la priorità del classe 2004 siano proprio i giallorossi, nonostante i tentativi di diverse squadre tra cui, oltre allo stesso Aston Villa, la Fiorentina. Non c’è ancora però l’accordo tra club, con il Chelsea che spinge per la cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, mentre la Roma vuole un prestito al massimo con obbligo condizionato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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