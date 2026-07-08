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Roma, spuntano nuove anticipazioni sulla maglia 2026/27: ritorna lo storico logo ASR – FOTO

Guido Rufino
Pubblicato 3 ore fa il 08/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Roma, spuntano nuove anticipazioni sulla maglia 2026/27: ritorna lo storico logo ASR – FOTO

Continuano ad arrivare indiscrezioni sulla nuova prima maglia della Roma per la stagione 2026/27. 

Un design che guarda alla storia

Secondo quanto riportato da Footy Headlines, la nuova home kit della Roma presenterà diversi elementi che richiamano il passato del club. La novità più significativa sarebbe il ritorno dello storico logo ASR, simbolo particolarmente amato dalla tifoseria e destinato a caratterizzare il nuovo design realizzato da Adidas.

Tradizione e dettagli simbolici

Oltre al ritorno del celebre stemma, la maglia dovrebbe riproporre le classiche tre strisce Adidas, reinterpretate in una veste moderna ma nel pieno rispetto dell’identità romanista. Un altro particolare destinato a catturare l’attenzione riguarda il colletto, sul quale dovrebbe comparire la scritta “Con tutte le nostre forze”, un messaggio che richiama il senso di appartenenza e i valori storici del club.

Un omaggio verso il Centenario

Le indiscrezioni confermano la volontà della Roma di realizzare una divisa dal forte valore simbolico, capace di unire passato e presente in vista dell’avvicinarsi del Centenario della società. Al momento non è ancora arrivata alcuna ufficialità da parte del club, ma le anticipazioni diffuse da Footy Headlines stanno già alimentando l’entusiasmo dei tifosi, curiosi di scoprire il look definitivo della maglia 2026/27.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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