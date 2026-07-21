Calciomercato Roma, ore decisive per Summerville

Si avvicina sempre di più l’arrivo di Crysencio Summerville nella Capitale. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, sarebbe in dittatura di chiusura l’affare per portare Summerville a Roma. Nelle scorse ore, il West Ham e il club giallorosso avevano trovato l’intesa definitiva dopo due rifiuti da parte del club inglese. L’olandese era un obiettivo dichiarato della società giallorossa da tempo, e ora si prepara ad affondare definitivamente il colpo.

Il giornalistariferisce inoltre che l’operazione si basa su 51 milioni di euro più una parte che riguarda bonus e parte fissa. Si prepara dunque ad accogliere il suo primo rinforzo per l’attacco. Restano ancora da perfezionare gli ultimi dettagli, ma la sensazione è che nelle prossime ore potrebbero rivelarsi determinati.