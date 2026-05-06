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Roma, comanda Malen. Gasperini senza freni in campo e fuori

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, comanda Malen. Gasperini senza freni in campo e fuori

Gasperini rilancia la corsa Champions della Roma e chiede ai Friedkin massimi poteri decisionali su mercato e rinnovi.

Gian Piero Gasperini compone e scompone la Roma. Alza la voce, congeda dirigenti e mantiene fede alla promessa: “Per la Champions non dateci per spacciati”, aveva sussurrato. Ha avuto ragione. I giallorossi sono in un ottimo momento di forma, del resto è una costante delle squadre del tecnico piemontese chiudere in crescendo.

Ha un Malen quasi immarcabile, fattore che nessun altro ha, e intorno al quale è esplosa la produzione offensiva: segnano tutti. Il calendario non è proibitivo, ma con una trappola, il derby del 17 maggio, piazzata tra le trasferte di Parma e Verona. L’obiettivo non può che essere l’en plein. Gasperini, intanto, ha alzato la posta coi Friedkin. Vuole “solo” massimi poteri decisionali sul mercato e sui rinnovi, ora pure quello di El Shaarawy.

CORRIERE DELLA SERA (Davide Stoppini)

#asr #asroma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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