Roma, comanda Malen. Gasperini senza freni in campo e fuori

Gasperini rilancia la corsa Champions della Roma e chiede ai Friedkin massimi poteri decisionali su mercato e rinnovi.

Gian Piero Gasperini compone e scompone la Roma. Alza la voce, congeda dirigenti e mantiene fede alla promessa: “Per la Champions non dateci per spacciati”, aveva sussurrato. Ha avuto ragione. I giallorossi sono in un ottimo momento di forma, del resto è una costante delle squadre del tecnico piemontese chiudere in crescendo.