Summerville si allontana dalla Roma: il Manchester United prepara l’affondo

Il nome di Crysencio Summerville resta tra quelli accostati alla Roma, ma la concorrenza per l’esterno olandese continua ad aumentare.

L’indiscrezione dall’Olanda

Secondo quanto riportato da De Telegraaf, il Manchester United avrebbe individuato Summerville come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. I Red Devils sarebbero pronti ad affondare il colpo, approfittando della situazione del West Ham, che dopo la retrocessione difficilmente riuscirà a trattenere il proprio talento.

Valutazione elevata

Roma sullo sfondo

Al momento non sarebbero ancora emerse cifre ufficiali per l’eventuale operazione, ma il valore dell’esterno olandese viene stimato intorno ai, anche alla luce delle prestazioni offerte nell’ultimo. Una richiesta importante che potrebbe rendere la trattativa particolarmente impegnativa.

Nelle scorse settimane Summerville era stato accostato anche alla Roma, ma la pista si è progressivamente raffreddata. Il profilo dell’olandese, tuttavia, non sarebbe mai stato completamente depennato dai radar di Trigoria. Con l’inserimento deciso del Manchester United, però, per i giallorossi la strada si fa decisamente più complicata.