ULTIM'ORA
Pellegrini, il Besiktas ci prova: maxi offerta, ma la Roma resta la priorità Summerville si allontana dalla Roma: il Manchester United prepara l’affondo Greenwood, l’Atletico fa sul serio: Sorloth può sbloccare l’assalto e preoccupare la Roma Roma, spunta Kumbedi: sfida alla Lazio per il talento francese del Wolfsburg Roma, test da Champions: il 15 agosto sfida il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park Garnacho infiamma il mercato: il Napoli sfida la Roma, spunta anche il River Plate Rinnovo Dybala, trovato l’accordo per il prolungamento di contratto Ufficiale, Rossettini lascia la Roma Femminile – COMUNICATO Stadio Roma, Malagò: “Ci sarà una conferenza quando il dossier sarà definitivo” Calciomercato Roma, Dovbyk-Genoa pista complicata: spunta il nome di Aubameyang
CALCIOMERCATO
BREAKING

Summerville si allontana dalla Roma: il Manchester United prepara l’affondo

Guido Rufino
Pubblicato 3 ore fa il 03/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Summerville si allontana dalla Roma: il Manchester United prepara l’affondo

Il nome di Crysencio Summerville resta tra quelli accostati alla Roma, ma la concorrenza per l’esterno olandese continua ad aumentare. 

L’indiscrezione dall’Olanda

Secondo quanto riportato da De Telegraaf, il Manchester United avrebbe individuato Summerville come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. I Red Devils sarebbero pronti ad affondare il colpo, approfittando della situazione del West Ham, che dopo la retrocessione difficilmente riuscirà a trattenere il proprio talento.

Valutazione elevata

Al momento non sarebbero ancora emerse cifre ufficiali per l’eventuale operazione, ma il valore dell’esterno olandese viene stimato intorno ai 50 milioni di euro, anche alla luce delle prestazioni offerte nell’ultimo Mondiale. Una richiesta importante che potrebbe rendere la trattativa particolarmente impegnativa.

Roma sullo sfondo

Nelle scorse settimane Summerville era stato accostato anche alla Roma, ma la pista si è progressivamente raffreddata. Il profilo dell’olandese, tuttavia, non sarebbe mai stato completamente depennato dai radar di Trigoria. Con l’inserimento deciso del Manchester United, però, per i giallorossi la strada si fa decisamente più complicata.

#asr #asroma #Manchester United #Mercato #Roma #Summerville

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

47 articoli

ARTICOLI CORRELATI