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Ufficiale, Rossettini lascia la Roma Femminile – COMUNICATO

Matias Ndiaye
Pubblicato 1 ora fa il 03/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ufficiale, Rossettini lascia la Roma Femminile – COMUNICATO

Ora è ufficiale: Luca Rossettini lascia la Roma Femminile.

Dopo alcuni giorni, in cui l’addio dell’allenatore che ha portato lo scudetto alla Roma Femminile nella passata stagione, sembrava vicino, ora è ufficiale. L’allenatore, ed ex calciatore, saluta il club giallorosso dopo un solo anno, culminato con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia.

AS Roma: “Il Club desidera ringraziare il tecnico per i successi in campionato e in Coppa Italia, augurandogli il meglio”

“L’AS Roma comunica che il rapporto con Luca Rossettini è terminato. Il Club desidera ringraziare il tecnico per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso del suo periodo alla guida delle giallorosse, coronati dai successi in campionato e in Coppa Italia, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale. Seguiranno aggiornamenti sulla nuova guida tecnica della squadra”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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