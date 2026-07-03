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Pellegrini, il Besiktas ci prova: maxi offerta, ma la Roma resta la priorità

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 03/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pellegrini, il Besiktas ci prova: maxi offerta, ma la Roma resta la priorità

Il futuro di Lorenzo Pellegrini continua a tenere banco in casa Roma.

L’indiscrezione

Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta sul proprio profilo X, il Besiktas avrebbe avviato i primi contatti con Lorenzo Pellegrini, valutando la possibilità di presentargli un contratto triennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Il club turco, impegnato anche nella trattativa per Asllani, considera il centrocampista uno dei principali obiettivi per rinforzare la rosa.

La volontà del capitano

Nonostante il forte interesse proveniente dalla Turchia, la posizione di Pellegrini non sarebbe cambiata. La priorità del centrocampista resta infatti la Roma, con la volontà di proseguire la propria avventura in giallorosso e trovare un’intesa per il rinnovo del contratto, scenario che continua a essere quello preferito dal giocatore.

Rinnovo al centro

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra la Roma e l’entourage del capitano, già visto recentemente a Trigoria, per cercare di far avanzare la trattativa sul prolungamento. Il Besiktas resta alla finestra e osserva gli sviluppi, ma al momento il club capitolino mantiene un ruolo centrale nelle scelte future di Pellegrini.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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