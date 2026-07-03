Il nuovo stadio della Roma continua a muovere piccoli passi avanti dentro il percorso che porta a Euro 2032.

Al termine dell’incontro con il ministro dello Sport Andrea Abodi, con il commissario straordinario Massimo Sessa e con il direttore esecutivo per l’Italia di Euro 2032 Michele Uva, il presidente della FIGC ha parlato del progetto della Roma, aprendo all’iter amministrativo.

Malagò: “È un ragionamento che può essere fatto, sempre che vengano prodotti i documenti necessari”

“È un ragionamento che può essere fatto, sempre che vengano prodotti i documenti che attestano questo. È un ragionamento che può poi rientrare in un giudizio”.

Il numero uno della FIGC ha poi aggiunto: “Sicuramente ci sarà una bella conferenza quando questo dossier sarà definitivo e avremo messo a fuoco un po’ tutto”.