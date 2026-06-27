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Koné incanta con la Francia: Faty lo esalta, il prezzo ora sale

Guido Rufino
Pubblicato 3 giorni fa il 27/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Koné incanta con la Francia: Faty lo esalta, il prezzo ora sale

Manu Koné continua a mettersi in mostra anche con la maglia della Francia.

Prestazione da protagonista

Nel 4-1 rifilato dalla Francia alla Norvegia, Koné è partito ancora una volta dal primo minuto, confermando la fiducia dello staff tecnico dopo la precedente gara contro l’Iraq. Il centrocampista ha disputato una partita di grande intensità, sfiorando anche il gol in un paio di occasioni e risultando tra i migliori in campo per qualità e continuità.

L’elogio di Faty e il valore di mercato

La prestazione del francese non è passata inosservata. Su X, il connazionale ed ex Roma Faty ha celebrato Koné con un messaggio eloquente: “Ora vale 60/70 milioni. Grazie”. Un commento che fotografa la crescita del centrocampista, sempre più apprezzato anche a livello internazionale e considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo.

Mercato in evoluzione

Le ottime prestazioni di Koné alimentano inevitabilmente le indiscrezioni di mercato. La Roma lo avrebbe inserito tra i possibili sacrifici per esigenze di bilancio e plusvalenze, ma il giocatore avrebbe già rifiutato l’Atletico Madrid, preferendo aspettare un’opportunità dalla Premier League. L’Arsenal ha effettuato un sondaggio senza affondare il colpo, mentre sullo sfondo resta vivo l’interesse del Chelsea, che potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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