Il futuro di Paulo Dybala sarà ancora giallorosso.
Il rinnovo più atteso in casa Roma è quello di Paulo Dybala, e nelle ultime ore potrebbe essere arrivata la svolta definitiva che può portare alla firma sul prolungamento di contratto.
Dybala ancora giallorosso
Secondo quanto riportato da Il Romanista, il club giallorosso avrebbe trovato l’accordo con l’argentino per il rinnovo del contratto. La Joya resterà dunque ancora un anno nella Capitale, confermandosi uno dei punti di riferimento tecnici della squadra. Una bella notizia per Gasperini e il suo staff che potranno ancora contare sul talento cristallino dell’argentino.