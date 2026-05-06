Roma, da Pellegrini a Çelik sui rinnovi comanda Gasperini

La Roma cambia strategia: Dybala, Pellegrini e Çelik più vicini al rinnovo dopo l’indicazione di Gasperini di rafforzare la base.

Nel momento più difficile della stagione, dopo le sfide contro Juventus, Genoa e Como, i Friedkin avevano promesso il repulisti. Addio ai big incapaci di arrivare oltre il sesto posto. I tifosi avevano accolto la nota della proprietà statunitense e replicato con l’hashtag #noairinnovi. Ora la musica pare improvvisamente cambiata: con la Champions a portata di mano, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini sono più vicini al rinnovo che alla partenza. Perché così ha deciso Gian Piero Gasperini: la base non va smantellata, ma rinforzata.

Lo spinoso caso Çelik

Lo stesso vale per, che oggi guadagna 2 milioni di euro a stagione e per restare ne vorrebbe esattamente il doppio. Lafin qui ne aveva offerti 2,6. Sentito il tecnico, l’esterno ha dato mandato al proprio agente di sondare il club giallorosso. Venuto meno l’interesse della Juve, il calciatore ha anche comunicato di aver ricevuto una proposta da una delle big del paese natale.

Un’offerta importante per partire a zero, lasciando così a bocca asciutta chi per il suo cartellino aveva versato sette milioni di euro al Lilla. Ma c’è un dettaglio. La proposta turca sarebbe soltanto un escamotage per convincere i Friedkin – con il placet di Gasp – ad aprire il portafogli.

LA REPUBBLICA (Marco Juric)