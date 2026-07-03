Roma, spunta Kumbedi: sfida alla Lazio per il talento francese del Wolfsburg

La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per la rosa di Gian Piero Gasperini.

L’indiscrezione dalla Francia

Secondo quanto riportato da FootMercato, la Roma avrebbe messo gli occhi su Saël Kumbedi, terzino destro francese classe 2005 attualmente in forza al Wolfsburg. Il giovane esterno è destinato a lasciare il club tedesco dopo la retrocessione in Bundesliga 2 e rappresenta uno dei profili più interessanti tra i giovani nel suo ruolo.

Concorrenza folta

Profilo in crescita

Sul talento francese, però, la concorrenza è già importante. Oltre alla, anche laavrebbe chiesto informazioni sul giocatore. A seguire con attenzione la situazione ci sarebbero inoltre il, pronti a inserirsi nella corsa qualora si aprissero margini concreti per il trasferimento.

Nonostante una stagione difficile per il Wolfsburg, Kumbedi ha saputo mettersi in evidenza con 5 assist in 27 presenze, confermando le sue qualità in fase di spinta. La Roma valuta il suo profilo come possibile investimento per il futuro, ma l’elevata concorrenza potrebbe rendere la trattativa tutt’altro che semplice.