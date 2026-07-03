ULTIM'ORA
Greenwood, l’Atletico fa sul serio: Sorloth può sbloccare l’assalto e preoccupare la Roma Roma, spunta Kumbedi: sfida alla Lazio per il talento francese del Wolfsburg Roma, test da Champions: il 15 agosto sfida il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park Garnacho infiamma il mercato: il Napoli sfida la Roma, spunta anche il River Plate Rinnovo Dybala, trovato l’accordo per il prolungamento di contratto Ufficiale, Rossettini lascia la Roma Femminile – COMUNICATO Stadio Roma, Malagò: “Ci sarà una conferenza quando il dossier sarà definitivo” Calciomercato Roma, Dovbyk-Genoa pista complicata: spunta il nome di Aubameyang Atletico Madrid-Greenwood pista fredda, Simeone blinda Alvarez: “Vogliamo sviluppare il gioco attorno a lui” Roma, campagna abbonamenti 26/27: attese nella prossima settimana le date e i prezzi
CALCIOMERCATO
BREAKING

Roma, spunta Kumbedi: sfida alla Lazio per il talento francese del Wolfsburg

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 03/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, spunta Kumbedi: sfida alla Lazio per il talento francese del Wolfsburg

La Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per la rosa di Gian Piero Gasperini.

L’indiscrezione dalla Francia

Secondo quanto riportato da FootMercato, la Roma avrebbe messo gli occhi su Saël Kumbedi, terzino destro francese classe 2005 attualmente in forza al Wolfsburg. Il giovane esterno è destinato a lasciare il club tedesco dopo la retrocessione in Bundesliga 2 e rappresenta uno dei profili più interessanti tra i giovani nel suo ruolo.

Concorrenza folta

Sul talento francese, però, la concorrenza è già importante. Oltre alla Roma, anche la Lazio avrebbe chiesto informazioni sul giocatore. A seguire con attenzione la situazione ci sarebbero inoltre il Porto, il Feyenoord e un club di Ligue 1, pronti a inserirsi nella corsa qualora si aprissero margini concreti per il trasferimento.

Profilo in crescita

Nonostante una stagione difficile per il Wolfsburg, Kumbedi ha saputo mettersi in evidenza con 5 assist in 27 presenze, confermando le sue qualità in fase di spinta. La Roma valuta il suo profilo come possibile investimento per il futuro, ma l’elevata concorrenza potrebbe rendere la trattativa tutt’altro che semplice.

#asr #asroma #Gasperini #Kumbedi #Lazio #Mercato #Roma #Wolfsburg

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

45 articoli

ARTICOLI CORRELATI