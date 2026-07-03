Greenwood, l’Atletico fa sul serio: Sorloth può sbloccare l’assalto e preoccupare la Roma

Il futuro di Mason Greenwood continua a tenere banco sul mercato internazionale.

L’indiscrezione dalla Spagna

Secondo quanto riportato da El Gol Digital, l’Atletico Madrid starebbe pianificando una profonda riorganizzazione del reparto offensivo e avrebbe individuato Greenwood come uno dei principali obiettivi. L’attaccante del Marsiglia sarebbe una richiesta precisa di Diego Simeone, deciso a regalare ai Colchoneros un profilo di qualità per la prossima stagione.

La chiave si chiama Sorloth

Roma chiamata ad accelerare

Per finanziare l’operazione, il club spagnolo starebbe valutando la cessione di. Il centravanti norvegese, che avrebbe diversi estimatori anche in, rappresenterebbe la pedina decisiva per liberare risorse economiche e consentire all’Atletico di affondare il colpo per

L’interesse dell’Atletico Madrid rischia di complicare ulteriormente i piani della Roma, che segue Greenwood ormai da settimane. Se i Colchoneros dovessero concretizzare la cessione di Sorloth, potrebbero avere la forza economica necessaria per superare la concorrenza e avvicinarsi sensibilmente all’attaccante inglese del Marsiglia.