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Roma, test da Champions: il 15 agosto sfida il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 03/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, test da Champions: il 15 agosto sfida il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park

Prosegue il programma estivo della Roma, che si prepara alla nuova stagione con un’amichevole di assoluto prestigio. 

L’ufficialità del club

La Roma ha ufficializzato attraverso i propri canali la data dell’amichevole contro il Borussia Dortmund. La sfida si disputerà sabato 15 agosto alle ore 17:30 nella cornice del Signal Iduna Park, uno degli stadi più iconici del calcio europeo. Un test internazionale di grande fascino a pochi giorni dall’inizio degli impegni ufficiali.

Un banco di prova importante

Quella contro il Borussia Dortmund sarà un’occasione preziosa per valutare i progressi della formazione guidata da Gian Piero Gasperini. Affrontare una delle squadre più competitive del panorama europeo permetterà ai giallorossi di verificare la condizione atletica e l’assimilazione dei principi di gioco introdotti dal nuovo tecnico.

Verso l’inizio della stagione

L’amichevole in Germania rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del precampionato romanista. Oltre a mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismi di squadra, la sfida consentirà alla Roma di confrontarsi con un avversario di alto livello, proseguendo il percorso di avvicinamento all’inizio della stagione 2026/27 con un test di grande prestigio.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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