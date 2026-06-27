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Calciomercato Roma, Engels nel mirino: Gasperini conosce già il centrocampista del Celtic

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 27/06/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato Roma, Engels nel mirino: Gasperini conosce già il centrocampista del Celtic

La Roma continua a programmare il futuro del proprio centrocampo, anche in vista delle possibili evoluzioni legate a Manu Koné. Il francese è al centro di diverse indiscrezioni di mercato, soprattutto dalla Premier League, mentre il suo ottimo Mondiale potrebbe attirare offerte importanti. Il club giallorosso attende di capire se nei prossimi giorni arriveranno proposte ritenute soddisfacenti oppure se ogni discorso verrà rinviato al termine della competizione.

Nel frattempo, la dirigenza capitolina sta valutando diversi profili sul mercato internazionale e tra questi figura anche Arne Engels, centrocampista del Celtic. Il belga, classe 2003, è un mediano di 185 centimetri capace di abbinare fisicità e qualità tecniche. Nell’ultima stagione ha disputato 46 partite con il Celtic, contribuendo a 15 reti complessive grazie a 7 gol e 8 assist, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei.

Primi contatti e valutazione tra i 20 e i 25 milioni

L’interesse della Roma per Engels sarebbe concreto. Al momento non è stata avviata una vera e propria trattativa con il Celtic, ma ci sarebbero già stati contatti tra la dirigenza giallorossa e l’entourage del giocatore. La valutazione del centrocampista si aggirerebbe tra i 20 e i 25 milioni di euro. Un aspetto che potrebbe favorire l’operazione riguarda la conoscenza diretta del calciatore da parte di Gian Piero Gasperini. L’attuale tecnico della Roma ha infatti affrontato Engels in due occasioni nelle competizioni europee.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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